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≡ Только две формы управления домами оставят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52161
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Теперь будет только две официальные формы управления домом. Кроме того, закон увеличивает срок полномочий председателя.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28181
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:56
#90
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Цитата:
111:
Вот так и живем, в новом КСК или ОСИ.,

Вот только шлагбаум установлен до появления ОСИ, поэтому ты зря на акима тут бочку катишь. Я бы на его месте к тебе утром отправил проверку, твою перепланировку посмотреть, врезку труб незаконную, и теплопотери твои просчитать, за круглосуточно открытые окна зимой :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16738
Re: Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 08:51
#91
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Цитата:
Это отличная возможность повысить юридическую грамотность, научиться новым вещам, больше общаться с соседями и формировать настоящее добрососедское сообщество


А в реале мы видим как всегда наоборот) Глотки друг другу грызут за "золотой ключик" за подвалы, за лифты, и тд и куда то пропадают по 5 лямов и это с одного только дома.

М-да уж. Купил Марикджан себе элитную квартиру :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7640
Re: Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 09:09
#92
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Какое счастье что я свалил в свой дом иначе точно кто-нибудь убил или порезал, читаю коменты и у меня легкое замешательство
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28181
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 09:58
#93
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Цитата:
Vit:
М-да уж. Купил Марикджан себе элитную квартиру

Думал будет с "крутыми" тусить, был за них горой, а они его из группового чата ОСИ выкинули :lol:

Цитата:
111:Меня в группе нет, они меня оба боялись как огня и выкинули с общего чата


[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 11:01]
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
313
Re: Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 10:28
#94
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Что, говоришь - совсем завязал? Ходишь теперь в спортивный зал.
Голову вечером не поднять усталую. Пьешь только воду? Да и ту талую.
Лезешь по лестнице вверх, по карьерной. Не выражаешься больше скверно.
Привлекаешь внимание противоположного пола Торчишь, от пляжного волейбола.
О! о! - завидная колея. А ты не спрашивал себя - «не сука ли я»?
Что у тебя в наушниках - классика, джаз? Что продаешь? Нефть, лес, газ?
Да ты уже не потихоньку умнеешь. Все теперь имеешь, что сам не умеешь.
На всякого медведя, у тебя ружье, а не рогатина.
Банковская карта - не золото, платина!
Твой автомобиль от фар до номера освященный .
К тебе не подступишься, ты со всех сторон защищенный.
Это для тебя зацвела самая редкая магнолия А ты спроси себя - не говно ли я?
Тебе теперь все отдают за полцены, тебя даже считают своим реальные пацаны.
С тобой не бывает так, чтоб мотор вдруг заглох-ты же нормальный, ты не лох.
К тебе приближаясь, даже самый бесчувственный ахнет- так от тебя сладко пахнет. Госпожа фортуна оказалась к тебе благосклонной ..
Теперь, ты катишься, но только вверх по наклонной.
Жизнь поправлена, с успехом произведена коррекция..
А ты спроси себя - а не подлец ли я?
Крепко стоишь на ногах, в облаках не витаешь И даже в ноты почти во все попадаешь.
Тебя не запугать самыми страшными угрозами Все сцены, на которые ты выходишь, усыпана розами .
В каждом письме ты читаешь "I love you", великие журналы печатают твои интервью ..
Ты выходишь на светом залитое крыльцо и не знаешь, что ярче - солнце или твое лицо.
Но что это, что это? - дождик начал моросить? Что это, что это?
А не пора ли себя спросить? (Михаил Башаков- Спроси себя)
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