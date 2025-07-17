Отправлено: - 09:34

незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред.

Цитата:Попадают ли под это определение: навязчивые звонки от коллекторов, мобильных операторов (которые несмотря на множественные отказы навязывают свои услуги), всяких "отбасы банков" и прочей звонящей массы, которым именно установить контакт нужно? Не преследование до подъезда, конечно, но тем не менее.Ну и новая метода по призыву в армию - тоже имеет признаки незаконности