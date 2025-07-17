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≡ Вейпы, сталкинг и кражи невест: Токаев подписал новый закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52161
Вейпы, сталкинг и кражи невест: Токаев подписал новый закон
Отправлено: 17.07.25 - 09:34
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Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1547
Re: Вейпы, сталкинг и кражи невест: Токаев подписал новый закон
Отправлено: 17.07.25 - 09:34
#1
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Цитата:
незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред.

Попадают ли под это определение: навязчивые звонки от коллекторов, мобильных операторов (которые несмотря на множественные отказы навязывают свои услуги), всяких "отбасы банков" и прочей звонящей массы, которым именно установить контакт нужно? Не преследование до подъезда, конечно, но тем не менее.
Ну и новая метода по призыву в армию - тоже имеет признаки незаконности
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
840
Re: Вейпы, сталкинг и кражи невест: Токаев подписал новый закон
Отправлено: 17.07.25 - 10:59
#2
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Зачем отфотошопили подбородок в новости?)
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