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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4537
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 21:31
#7756
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Цитата:
saba:
Черт меня дёрнул дожить!

Да бог с вами...! Живёте и живите. А чему быть, того не миновать. ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8211
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.07.25 - 14:35
#7757
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Цитата:
Эл-починно:
! Живёте и живите. А чему быть, того не миновать.

Спасибо и на этом! Хоть бандеровцем не обозвали!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1687
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 09:26
#7758
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Цитата:
Kairat stayer: Если не знаете, не выдумывайте
Я не спрашиваю выдумывать мне или нет, не... мне указывать, capisce? В комментарии указана ссылка на документ в котором здание вокзала станции Железорудная обозначено как охраняемый культурный памятник? Насколько помню, нет. В тексте комментария вообще есть слова "государство", "страна" или их производные? Снова, нет. Тогда получается что комментарий является единственное персональным мнением автора о данном строении в контексте того населенного пункта где строение находилось. Мнение это может не совпадать, а в большинстве случаев априори и не будет совпадать с мнением ни акиматов, ни маслихатов ни любого другого собрания абсолютно случайных относительно конкретного населенного пункта людей. Так же как оно не совпадает в отношении крашеных бордюров/деревьев/столбов, а также целого ряда...нет, не строгих или несправедливых, а в первую очередь глупых законов. В доступной форме - снос здания это не нарушение законодательства, это проявление глупости и отсутствия вкуса. Сказать что я возмущен или неприятно удивлен!? Нет. А с чего бы? У меня ж иллюзий-то нет.
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