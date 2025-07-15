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Kairat stayer: Если не знаете, не выдумывайте

Цитата:Я не спрашиваю выдумывать мне или нет, не... мне указывать, capisce? В комментарии указана ссылка на документ в котором здание вокзала станции Железорудная обозначено как охраняемый культурный памятник? Насколько помню, нет. В тексте комментария вообще есть слова "государство", "страна" или их производные? Снова, нет. Тогда получается что комментарий является единственное персональным мнением автора о данном строении в контексте того населенного пункта где строение находилось. Мнение это может не совпадать, а в большинстве случаев априори и не будет совпадать с мнением ни акиматов, ни маслихатов ни любого другого собрания абсолютно случайных относительно конкретного населенного пункта людей. Так же как оно не совпадает в отношении крашеных бордюров/деревьев/столбов, а также целого ряда...нет, не строгих или несправедливых, а в первую очередь глупых законов. В доступной форме - снос здания это не нарушение законодательства, это проявление глупости и отсутствия вкуса. Сказать что я возмущен или неприятно удивлен!? Нет. А с чего бы? У меня ж иллюзий-то нет.