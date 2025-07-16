Re: Только две формы управления домами оставят в Казахстане

Отправлено: - 10:28

Что, говоришь - совсем завязал? Ходишь теперь в спортивный зал.

Голову вечером не поднять усталую. Пьешь только воду? Да и ту талую.

Лезешь по лестнице вверх, по карьерной. Не выражаешься больше скверно.

Привлекаешь внимание противоположного пола Торчишь, от пляжного волейбола.

О! о! - завидная колея. А ты не спрашивал себя - «не сука ли я»?

Что у тебя в наушниках - классика, джаз? Что продаешь? Нефть, лес, газ?

Да ты уже не потихоньку умнеешь. Все теперь имеешь, что сам не умеешь.

На всякого медведя, у тебя ружье, а не рогатина.

Банковская карта - не золото, платина!

Твой автомобиль от фар до номера освященный .

К тебе не подступишься, ты со всех сторон защищенный.

Это для тебя зацвела самая редкая магнолия А ты спроси себя - не говно ли я?

Тебе теперь все отдают за полцены, тебя даже считают своим реальные пацаны.

С тобой не бывает так, чтоб мотор вдруг заглох-ты же нормальный, ты не лох.

К тебе приближаясь, даже самый бесчувственный ахнет- так от тебя сладко пахнет. Госпожа фортуна оказалась к тебе благосклонной ..

Теперь, ты катишься, но только вверх по наклонной.

Жизнь поправлена, с успехом произведена коррекция..

А ты спроси себя - а не подлец ли я?

Крепко стоишь на ногах, в облаках не витаешь И даже в ноты почти во все попадаешь.

Тебя не запугать самыми страшными угрозами Все сцены, на которые ты выходишь, усыпана розами .

В каждом письме ты читаешь "I love you", великие журналы печатают твои интервью ..

Ты выходишь на светом залитое крыльцо и не знаешь, что ярче - солнце или твое лицо.

Но что это, что это? - дождик начал моросить? Что это, что это?

А не пора ли себя спросить? (Михаил Башаков- Спроси себя)