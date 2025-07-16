Re: Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 10:28
Что, говоришь - совсем завязал? Ходишь теперь в спортивный зал.
Голову вечером не поднять усталую. Пьешь только воду? Да и ту талую.
Лезешь по лестнице вверх, по карьерной. Не выражаешься больше скверно.
Привлекаешь внимание противоположного пола Торчишь, от пляжного волейбола.
О! о! - завидная колея. А ты не спрашивал себя - «не сука ли я»?
Что у тебя в наушниках - классика, джаз? Что продаешь? Нефть, лес, газ?
Да ты уже не потихоньку умнеешь. Все теперь имеешь, что сам не умеешь.
На всякого медведя, у тебя ружье, а не рогатина.
Банковская карта - не золото, платина!
Твой автомобиль от фар до номера освященный .
К тебе не подступишься, ты со всех сторон защищенный.
Это для тебя зацвела самая редкая магнолия А ты спроси себя - не говно ли я?
Тебе теперь все отдают за полцены, тебя даже считают своим реальные пацаны.
С тобой не бывает так, чтоб мотор вдруг заглох-ты же нормальный, ты не лох.
К тебе приближаясь, даже самый бесчувственный ахнет- так от тебя сладко пахнет. Госпожа фортуна оказалась к тебе благосклонной ..
Теперь, ты катишься, но только вверх по наклонной.
Жизнь поправлена, с успехом произведена коррекция..
А ты спроси себя - а не подлец ли я?
Крепко стоишь на ногах, в облаках не витаешь И даже в ноты почти во все попадаешь.
Тебя не запугать самыми страшными угрозами Все сцены, на которые ты выходишь, усыпана розами .
В каждом письме ты читаешь "I love you", великие журналы печатают твои интервью ..
Ты выходишь на светом залитое крыльцо и не знаешь, что ярче - солнце или твое лицо.
Но что это, что это? - дождик начал моросить? Что это, что это?
А не пора ли себя спросить? (Михаил Башаков- Спроси себя)