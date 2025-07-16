Отправлено: - 03:56

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Вот так и живем, в новом КСК или ОСИ.,

Цитата:Вот только шлагбаум установлен до появления ОСИ, поэтому ты зря на акима тут бочку катишь. Я бы на его месте к тебе утром отправил проверку, твою перепланировку посмотреть, врезку труб незаконную, и теплопотери твои просчитать, за круглосуточно открытые окна зимой