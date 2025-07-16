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≡ Только две формы управления домами оставят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52160
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Теперь будет только две официальные формы управления домом. Кроме того, закон увеличивает срок полномочий председателя.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28180
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:56
#90
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Цитата:
111:
Вот так и живем, в новом КСК или ОСИ.,

Вот только шлагбаум установлен до появления ОСИ, поэтому ты зря на акима тут бочку катишь. Я бы на его месте к тебе утром отправил проверку, твою перепланировку посмотреть, врезку труб незаконную, и теплопотери твои просчитать, за круглосуточно открытые окна зимой :lol:
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