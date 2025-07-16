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≡ Только две формы управления домами оставят в Казахстане
 
 
Страница 6 из 7«1...4567»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52160
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Теперь будет только две официальные формы управления домом. Кроме того, закон увеличивает срок полномочий председателя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45507
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:08
#75
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Она была пьяна?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28180
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:09
#76
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Цитата:
111:
Не помню , когда, где

Не тупи. Я уже дал ссылку

Золотой ключик
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45507
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:11
#77
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Судя по этому скрину, вероятно была пьяна и не помнит, у кого покупала

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45507
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:11
#78
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Да, два сообщения подряд, телефон завис что то

[Исправлено: 111, 17.07.2025 - 04:13]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28180
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:12
#79
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Цитата:
111:
И почему не знает того рыбака, что продал ей ключик? Ты опять не в теме?

Это ты не в теме, отвечаешь за всех. Все всё знают, просто протупили в свое время.

[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 04:16]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45507
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:13
#80
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Все все знают,

Да не знают же
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28180
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:15
#81
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Цитата:
111:
Да не знают же

Чё ты опять за всех отвечаешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45507
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:16
#82
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И тут не понимают, кто же им продал ключи

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45507
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:17
#83
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Чё ты опять за всех отвечаешь?

А все и не знают, кто продавал
Хоть кто то знает?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45507
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:20
#84
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Тут у нас уже жесткач

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45507
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:22
#85
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Я прям тащусь от этого

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45507
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:29
#86
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Многие ОСИ заняли банды безработных мошенников, которых награждают некоторые акимы.
Теперь делают бабло еще так сказать, с остервенением и жадностью втрое превышающую раннее от работников Якск.
Теперь мы кормим все окружение ОСИшника, одним домом, тогда как раннее у КСК были по 59 и по 100 домов и это не было так заметно.
Потому закон сырой.
На каждый дом развеялись безработные начальники, их советы и их семьи, которых надо как то кормить, вместо того, чтобы наоборот столько чиновников не было
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28180
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:40
#87
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Цитата:
111: Хоть кто то знает?
Ты знаешь, ты сам признался, что покупал свой пульт у председателя :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28180
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:40
#88
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Цитата:
111:
банды безработных мошенников, которых награждают некоторые акимы

А ты же сказал что наградили вас, жильцов. Вы и есть банда? ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45507
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:41
#89
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А еще прикол, у нас есть соседи с определенной фамилией и какое то совпадение, с такой же определенной фамилией нас журналист одной из газет постоянно восхваляет перед Акимом, создавая нужный образ.
Мы всех купили, а кого не купили, тот наш сородич и сделает для нас все.,
Вот так и живем, в новом КСК или ОСИ.,
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