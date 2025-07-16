Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:05
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Теперь будет только две официальные формы управления домом. Кроме того, закон увеличивает срок полномочий председателя. Читать новость
Многие ОСИ заняли банды безработных мошенников, которых награждают некоторые акимы. Теперь делают бабло еще так сказать, с остервенением и жадностью втрое превышающую раннее от работников Якск. Теперь мы кормим все окружение ОСИшника, одним домом, тогда как раннее у КСК были по 59 и по 100 домов и это не было так заметно. Потому закон сырой. На каждый дом развеялись безработные начальники, их советы и их семьи, которых надо как то кормить, вместо того, чтобы наоборот столько чиновников не было
А еще прикол, у нас есть соседи с определенной фамилией и какое то совпадение, с такой же определенной фамилией нас журналист одной из газет постоянно восхваляет перед Акимом, создавая нужный образ. Мы всех купили, а кого не купили, тот наш сородич и сделает для нас все., Вот так и живем, в новом КСК или ОСИ.,
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