Отправлено: - 03:12

111:

И почему не знает того рыбака, что продал ей ключик? Ты опять не в теме?

[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 04:16]

Цитата:Это ты не в теме, отвечаешь за всех. Все всё знают, просто протупили в свое время.