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Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
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- 52160
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:05
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Теперь будет только две официальные формы управления домом. Кроме того, закон увеличивает срок полномочий председателя.
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Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:35
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:38
Я сам сегодня офигел, От того что мне прислали
Деньги 3 с половиной ляма просто пропали!
А остальные за рекламы, кондеры, разрешения 5 лямов?
Деньги 3 с половиной ляма просто пропали!
А остальные за рекламы, кондеры, разрешения 5 лямов?
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:39
До жильцов начинает доходить, что ключ с Алика за доллар не может стоить 25 тыщ. Ха-ха-ха
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:40
Цитата:
Ты же сам опу рвал, защищая хапуг, в теме про золотой ключик. Смотри, сам на себя не выйди в своем расследовании
Золотой Ключик
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 02:41]
111:
Я сам сегодня офигел, От того что мне прислали Деньги 3 с половиной ляма просто пропали!
Я сам сегодня офигел, От того что мне прислали Деньги 3 с половиной ляма просто пропали!
Ты же сам опу рвал, защищая хапуг, в теме про золотой ключик. Смотри, сам на себя не выйди в своем расследовании
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 02:41]
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:42
Дошло дело ведь до того, что мне угрожали тут генералами сородичами с Астаны, проводили беседу со мной , и это самое крутое ОСИ, поддержаное Акимом?
Мне угрожали прям в чате, что мне трудно будет, если начну говорить, скрины вроде как делал, и это УВАЖАЕМЫЙ человек, АКСАКАЛ города!
Который ходит в Акимат как к себе домой
А на крузаках детей с Астаны блатные номера и начальные буквы у них всех начальные буквы из Рода
[Исправлено: 111, 17.07.2025 - 02:43]
Мне угрожали прям в чате, что мне трудно будет, если начну говорить, скрины вроде как делал, и это УВАЖАЕМЫЙ человек, АКСАКАЛ города!
Который ходит в Акимат как к себе домой
А на крузаках детей с Астаны блатные номера и начальные буквы у них всех начальные буквы из Рода
[Исправлено: 111, 17.07.2025 - 02:43]
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:42
Цитата:
Руку пухлую узнал на фотке или дальше будешь придуриваться?
111:
Руку пухлую узнал на фотке или дальше будешь придуриваться?
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:44
Цитата:
Не свисти. Где скрины?
111:
Мне угрожали прям в чате, что мне трудно будет, если начну говорить, скрины вроде как делал, и это УВАЖАЕМЫЙ человек, АКСАКАЛ города!
Мне угрожали прям в чате, что мне трудно будет, если начну говорить, скрины вроде как делал, и это УВАЖАЕМЫЙ человек, АКСАКАЛ города!
Не свисти. Где скрины?
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:44
Цитата:
А что там?
maxsaf:
А что там?
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:45
Цитата:
Цитата:
Скрины есть, тут у соседки судьи, у второго судьи, тут соседи у нас прокачанные, подтвердят, все таки дом для работников ГЕРОЕВ труда и КПСС строился
maxsaf:
Цитата:
Где скрины?
Скрины есть, тут у соседки судьи, у второго судьи, тут соседи у нас прокачанные, подтвердят, все таки дом для работников ГЕРОЕВ труда и КПСС строился
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:46
Цитата:
Культяпка
111:
А что там?
А что там?
Культяпка
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:46
Три судьи бывшие, уже на пенсии тут живут со мной в подъезде, они то знают закон
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:47
Цитата:
Тогда прячься
111:
Три судьи бывшие, уже на пенсии тут живут со мной в подъезде, они то знают закон
Три судьи бывшие, уже на пенсии тут живут со мной в подъезде, они то знают закон
Тогда прячься
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:56
Цитата:
Ты же сам на Ильяса бычил за наезд на этого бывшего, а сам теперь туда же
Цитата:
111:
У нас просто ОПГ с бывших ментов, которые сейчас грызут друг друга
У нас просто ОПГ с бывших ментов, которые сейчас грызут друг друга
Ты же сам на Ильяса бычил за наезд на этого бывшего, а сам теперь туда же
Цитата:
111: Ты конкретно его в чем то обвиняешь? Если да, то сразу скажи. Если хочешь просто лить грязь на него, то это нарушение и модераторы обязаны пресечь это, или нет?
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:58
Цитата:
А что там?
Эмоции?
Они запрещены?
maxsaf:
А что там?
Эмоции?
Они запрещены?
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 02:00
Народ Германии в большинстве своем ошибся и поддержал фашизм
Каждый имеет право на ошибку, но только не Аким Города
Каждый имеет право на ошибку, но только не Аким Города
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