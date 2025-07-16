Отправлено: - 01:40

111:

Я сам сегодня офигел, От того что мне прислали Деньги 3 с половиной ляма просто пропали!

[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 02:41]

Цитата:Ты же сам опу рвал, защищая хапуг, в теме про золотой ключик. Смотри, сам на себя не выйди в своем расследовании