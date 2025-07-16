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≡ Только две формы управления домами оставят в Казахстане
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52160
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Теперь будет только две официальные формы управления домом. Кроме того, закон увеличивает срок полномочий председателя.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45479
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:35
#30
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Да, у нас просто мистика!

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45479
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:38
#31
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Я сам сегодня офигел, От того что мне прислали
Деньги 3 с половиной ляма просто пропали!
А остальные за рекламы, кондеры, разрешения 5 лямов?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28162
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:39
#32
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До жильцов начинает доходить, что ключ с Алика за доллар не может стоить 25 тыщ. Ха-ха-ха :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28162
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:40
#33
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Цитата:
111:
Я сам сегодня офигел, От того что мне прислали Деньги 3 с половиной ляма просто пропали!

Ты же сам опу рвал, защищая хапуг, в теме про золотой ключик. Смотри, сам на себя не выйди в своем расследовании :lol:

Золотой Ключик

[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 02:41]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45479
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:42
#34
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Дошло дело ведь до того, что мне угрожали тут генералами сородичами с Астаны, проводили беседу со мной , и это самое крутое ОСИ, поддержаное Акимом?
Мне угрожали прям в чате, что мне трудно будет, если начну говорить, скрины вроде как делал, и это УВАЖАЕМЫЙ человек, АКСАКАЛ города!
Который ходит в Акимат как к себе домой
А на крузаках детей с Астаны блатные номера и начальные буквы у них всех начальные буквы из Рода

[Исправлено: 111, 17.07.2025 - 02:43]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28162
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:42
#35
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Цитата:
111:

Руку пухлую узнал на фотке или дальше будешь придуриваться? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28162
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:44
#36
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Цитата:
111:
Мне угрожали прям в чате, что мне трудно будет, если начну говорить, скрины вроде как делал, и это УВАЖАЕМЫЙ человек, АКСАКАЛ города!

Не свисти. Где скрины?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45479
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:44
#37
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Цитата:
maxsaf:

А что там?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45479
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:45
#38
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Где скрины?

Скрины есть, тут у соседки судьи, у второго судьи, тут соседи у нас прокачанные, подтвердят, все таки дом для работников ГЕРОЕВ труда и КПСС строился
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28162
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:46
#39
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Цитата:
111:
А что там?

Культяпка :lol:

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45479
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:46
#40
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Три судьи бывшие, уже на пенсии тут живут со мной в подъезде, они то знают закон
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28162
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:47
#41
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Цитата:
111:
Три судьи бывшие, уже на пенсии тут живут со мной в подъезде, они то знают закон

Тогда прячься :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28162
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:56
#42
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Цитата:
111:
У нас просто ОПГ с бывших ментов, которые сейчас грызут друг друга

Ты же сам на Ильяса бычил за наезд на этого бывшего, а сам теперь туда же :lol:

Цитата:
111: Ты конкретно его в чем то обвиняешь? Если да, то сразу скажи. Если хочешь просто лить грязь на него, то это нарушение и модераторы обязаны пресечь это, или нет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45479
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 01:58
#43
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Цитата:
maxsaf:

А что там?
Эмоции?
Они запрещены?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45479
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 02:00
#44
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Народ Германии в большинстве своем ошибся и поддержал фашизм
Каждый имеет право на ошибку, но только не Аким Города
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