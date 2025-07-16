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≡ "Просто отстреливать смысла нет". Общественники подготовили меморандум о защите животных в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52160
"Просто отстреливать смысла нет". Общественники подготовили меморандум о защите животных в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 16:37
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Зоозащитники и общественные деятели подготовили меморандум, выступая против отстрела бездомных животных. Коллективное заявление состоит из рекомендаций волонтёров, работающих с бездомными кошками и собаками.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1545
Re: "Просто отстреливать смысла нет". Общественники...
Отправлено: 16.07.25 - 16:37
#1
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В таком случае и возложите на акиматы, общественников все расходы, вызываемые нападениями этих животных: лечение, реабилитация, порванная одежда/сумки и так далее

Заставьте хотя бы один раз этих "активистов" оплатить пострадавшему все расходы - быстренько сдуются благие намерения.

Одна кастрация и стерилизация на уме. Злая собака КУСАЕТ жертву, а не совокупляется с ней! Может это и уменьшает агрессию , но НЕ нейтрализуется! Опять путают теплое с мягким.

У нас есть ГУ, отвечающие за вопросы ветеринарии. Почему пыхтят акиматы?

P.S. О людях бы с таким рвением заботились
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2411
Re: "Просто отстреливать смысла нет". Общественники...
Отправлено: 16.07.25 - 18:07
#2
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Пока полиция не получит команду работать в этом направлении постоянно, а не от случая к случаю, количество безответственных двуногих не уменьшится. А значит, не будет снижаться и колличество бездомных собак и кошек.
Со всеми вытекающими.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
974
Re: "Просто отстреливать смысла нет". Общественники...
Отправлено: 16.07.25 - 21:48
#3
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Нужно привлекать к уголовной ответственности болтунов из госорганов, которые рассчитывают, что за счет бюджета все собачье население перестанет нападать на людей, а те кто издал законы о жалостливом отношении к собакам, кошкам будут безнаказанно смотреть как кусают жителей страны, слушая безграмотных ветеринаров о том, что собаки: кобели,сучки стерилизованные не будут охранять территорию, которую заняли, а будут вежливо провожать, никого не кусая! Это же надо сколько говорить бестолковых слов, лишь бы говорить, что любая собака друг человека! Смотрите тут люди друг друга грызут из-за собак, кусающих людей! Людям нужно за любой укус подавать в суд на акимов всех уровней, ветеринаров, общественников, и взыскивать за нанесенный физический, имущественный и моральный вред! Нанимайте адвокатов, и нужно в суде ссылаться, что собака источник повышенной опасности, если она укусила на территории Костанайской области, независимо привита, кастрирована,она! Всем уже известно, что бюджетные деньги растащили на все хотелки и они в скором времени девальвируют, а тут еще их нужно тратить на бездомных собак! У нас что страна экспортер золота, алмазов? Конечно нет, это страна импортозависимая от других, более сильных стран, которые еще как-то могут позволить себе такие хотелки!
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