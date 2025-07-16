Re: "Просто отстреливать смысла нет". Общественники...

Отправлено: - 21:48

Нужно привлекать к уголовной ответственности болтунов из госорганов, которые рассчитывают, что за счет бюджета все собачье население перестанет нападать на людей, а те кто издал законы о жалостливом отношении к собакам, кошкам будут безнаказанно смотреть как кусают жителей страны, слушая безграмотных ветеринаров о том, что собаки: кобели,сучки стерилизованные не будут охранять территорию, которую заняли, а будут вежливо провожать, никого не кусая! Это же надо сколько говорить бестолковых слов, лишь бы говорить, что любая собака друг человека! Смотрите тут люди друг друга грызут из-за собак, кусающих людей! Людям нужно за любой укус подавать в суд на акимов всех уровней, ветеринаров, общественников, и взыскивать за нанесенный физический, имущественный и моральный вред! Нанимайте адвокатов, и нужно в суде ссылаться, что собака источник повышенной опасности, если она укусила на территории Костанайской области, независимо привита, кастрирована,она! Всем уже известно, что бюджетные деньги растащили на все хотелки и они в скором времени девальвируют, а тут еще их нужно тратить на бездомных собак! У нас что страна экспортер золота, алмазов? Конечно нет, это страна импортозависимая от других, более сильных стран, которые еще как-то могут позволить себе такие хотелки!