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≡ Только две формы управления домами оставят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52160
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Теперь будет только две официальные формы управления домом. Кроме того, закон увеличивает срок полномочий председателя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45455
Re: Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:05
#1
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Бардак короче
У нас в ОСИ началась заваруха по пультам от шлагбаума, никто не знает кто брал бабки за пульты стоимостью 25 тысяч тенге и где все деньги, три с половиной ляма минус шлагбаум, где то 2 ляма типа..
И ничего, всех воровство устраивает..
Это только по пультам.
А за рекламу, кондеры, вышки, стоянки, аренда помещений и тд, там вообще завал, куда то делись 5 лямов и никто не знает
Люди как платят, чтоб их никто не трогал, так и платить будут самым отпетым мошенникам и пофиг
Кстати у нас в Костанае самый лучший двор города, который не раз побеждал и занимал первые места и даже Жундубаев говорит по тв что у нас самый идеальный ОСИ
А что тогда творится не в идеальных?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
974
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:25
#2
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Пора уже болтунов выводить на эшафот! Написано 2 формы управления МЖД:ОСИ и непосредственное управление, это когда не больше 16-ти квартир! Отсюда вывод ОСИ,- это некоммерческое юридическое лицо, а в КСК могут объединяться 2 ОСИ и более только для управления домами! Посмотрим что из этого получится, ведь это инициатива депутатов Парламента из Костанайской области: Рау, Смышляевой! Многие еще толком не знают законы и поэтому, особенно те, кто приехал из деревень и сел, будут в шоке из-за своего незнания! Жилищные комиссии тоже никогда не выполняли свои обязанности и в дальнейшем не будут выполнять свои прямые обязанности, а будут смотреть в рот акимам и выполнять не законы, а их хотелки, при этом добросовестно получая бюджетные деньги, а ответственности никакой! Никого еще не привлекла прокуратура за халатное отношение к своим обязанностям! И еще где взять квалифицированных председателей домов с сертификатами, или за взятки решат?

[Исправлено: абике, 16.07.2025 - 22:26]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2411
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:46
#3
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"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
...
Самый эффективный способ управления жилищным фондом, это частная или государственная собственность на жильё со сдачей квартир в аренду.
Только в этом варианте всё ясно и понятно.
Владелец отвечает за всё, арендатор платит за всё.
Исключается наше привычное "Мы им платим, а они ничего не делают".
Не нравится качество квартиры и качество обслуживания жилья - ищешь квартиру у другого владельца.
Не платишь за съёмное жильё - освобождаешь его.
Всё честно и прозрачно.

[Исправлено: Skeptic, 16.07.2025 - 22:51]
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