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В Астане прошел крупнейший в Центральной Азии фестиваль гик-культуры Comic Con Astana 2025. Корреспондент «НГ» побывал на площадке 12 и 13 июля и заметил: в этом году особенно много участников приехало из Костаная и нашей области - с костюмами, энтузиазмом и своими историями.