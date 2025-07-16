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≡ Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52160
Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
Отправлено: 16.07.25 - 21:41
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В Астане прошел крупнейший в Центральной Азии фестиваль гик-культуры Comic Con Astana 2025. Корреспондент «НГ» побывал на площадке 12 и 13 июля и заметил: в этом году особенно много участников приехало из Костаная и нашей области - с костюмами, энтузиазмом и своими историями.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2411
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 16.07.25 - 21:41
#1
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Нда...
Где мы свернули не туда?
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