Снос вместо реконструкции - От старого ж/д вокзала Рудного ничего не осталось
Отправлено: 16.07.25 - 11:38
Железнодорожный вокзал на станции Железорудная снесли. Эта новость застала врасплох, ведь еще в апреле АО «НК «Қазақстан темір жолы» анонсировало начало реконструкции шести вокзалов в Костанайской области, и в программу попал вокзал Рудного. Читать новость
Kairat stayer: В Казахстане существует официальная система учёта зданий с историко‑культурной ценностью.
Удобно таким людям, есть система, есть списки. Есть люди, которые ха это в ответе. Вот ещё бы своё мнение не помешало бы. А то вон здание одной обувной фабрики, было в реестре - списке историко-культурной ценности. А потом взяло и исчезло - печалька. Построили дом. Главное же, что на момент сноса, ой извиняюсь - реконструкции, здание не состояло в этих списках-реестрах. Оригинальная логика!
Эл-починно: Удобно таким людям, есть система, есть списки. Есть люди, которые ха это в ответе. Вот ещё бы своё мнение не помешало бы...
"Dura lex, sed lex" - латинская фраза, выражающая смысл "Закон есть закон".
"Закон суров, но это закон" - фраза подчеркивает обязательность соблюдения законов, даже если они кажутся строгими или несправедливыми.
Прежде чем своё мнение высказывать, чтобы не попасть просак, следует знать Законы, нормативные документы и.т.д страны проживания. Это как раз тот случай, когда комментаторы выше начали рассуждать, с видом уверенного эксперта, а получилось, что вообще не соображают, как я говорю порожняк гонят
Эл-починно: А то вон здание одной обувной фабрики, было в реестре - списке историко-культурной ценности. А потом взяло и исчезло - печалька. Построили дом. Главное же, что на момент сноса, ой извиняюсь - реконструкции, здание не состояло в этих списках-реестрах. Оригинальная логика!
В марте 2020 года была заметка, там отмечено, что здание мельницы числилось на балансе обувной фабрики. Даже когда входило в областной реестр памятников архитектуры. Чтобы было понятно, не самого себя, как обычно процитирую, а процитирую отрывок оттуда:
- Не все памятники архитектуры находятся на балансе государственных учреждений, как считают многие, - пояснила «НГ» заместитель руководителя управления культуры Сауле АЗИМЖАНОВА. - Балансодержателем именно этой мельницы всегда была обувная фабрика, что накладывало большую ответственность на предприятие. Особенно когда мельница считалась памятником архитектуры. Балансодержатель подписывал договор, что не может просто отремонтировать или отреставрировать памятник архитектуры. Для этого нужна организация с лицензией на осуществление научно-проектировочных или научно-реставрационных работ. Таких в нашей области нет. Здание мельницы ветшало, потом его признали аварийным. Возможно, из-за сложностей с ремонтом балансодержатель и подал в 2008 году заявление о том, чтобы мельницу вывели из реестра памятников.
Получается по просьбе балансодержателя в 2008 году мельницу вывели из реестра памятников, а сносить здания начали через 10 лет и более, ферштейн! (понимать!).
Акимом Костанайской области в то время был Сергей Кулагин, при котором из реестра памятников архитектуры был выведен целый ряд исторических зданий. В том числе и знаменитый кинотеатр «Кустанай». Как только здание выводится из реестра памятников, оно становится обычной собственностью частника, что и произошло с мельницей купца Оразаева.
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