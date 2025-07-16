Отправлено: - 20:50

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А то вон здание одной обувной фабрики, было в реестре - списке историко-культурной ценности. А потом взяло и исчезло - печалька. Построили дом. Главное же, что на момент сноса, ой извиняюсь - реконструкции, здание не состояло в этих списках-реестрах. Оригинальная логика!

[Исправлено: Kairat stayer, 16.07.2025 - 21:53]

Цитата:В марте 2020 года была заметка, там отмечено, что здание мельницы числилось на балансе обувной фабрики. Даже когда входило в областной реестр памятников архитектуры. Чтобы было понятно, не самого себя, как обычно процитирую, а процитирую отрывок оттуда:- Не все памятники архитектуры находятся на балансе государственных учреждений, как считают многие, - пояснила «НГ» заместитель руководителя управления культуры Сауле АЗИМЖАНОВА. - Балансодержателем именно этой мельницы всегда была обувная фабрика, что накладывало большую ответственность на предприятие. Особенно когда мельница считалась памятником архитектуры. Балансодержатель подписывал договор, что не может просто отремонтировать или отреставрировать памятник архитектуры. Для этого нужна организация с лицензией на осуществление научно-проектировочных или научно-реставрационных работ. Таких в нашей области нет. Здание мельницы ветшало, потом его признали аварийным. Возможно, из-за сложностей с ремонтом балансодержатель и подал в 2008 году заявление о том, чтобы мельницу вывели из реестра памятников.Получается по просьбе балансодержателя в 2008 году мельницу вывели из реестра памятников, а сносить здания начали через 10 лет и более, ферштейн! (понимать!).Подробнее здесь: