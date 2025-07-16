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"Просто отстреливать смысла нет". Общественники подготовили меморандум о защите животных в Казахстане
"Просто отстреливать смысла нет". Общественники подготовили меморандум о защите животных в Казахстане
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