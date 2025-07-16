Re: "Просто отстреливать смысла нет". Общественники...

Отправлено: - 16:37

В таком случае и возложите на акиматы, общественников все расходы, вызываемые нападениями этих животных: лечение, реабилитация, порванная одежда/сумки и так далее



Заставьте хотя бы один раз этих "активистов" оплатить пострадавшему все расходы - быстренько сдуются благие намерения.



Одна кастрация и стерилизация на уме. Злая собака КУСАЕТ жертву, а не совокупляется с ней! Может это и уменьшает агрессию , но НЕ нейтрализуется! Опять путают теплое с мягким.



У нас есть ГУ, отвечающие за вопросы ветеринарии. Почему пыхтят акиматы?



P.S. О людях бы с таким рвением заботились