Снос вместо реконструкции - От старого ж/д вокзала Рудного ничего не осталось
Отправлено: 16.07.25 - 11:38
Железнодорожный вокзал на станции Железорудная снесли. Эта новость застала врасплох, ведь еще в апреле АО «НК «Қазақстан темір жолы» анонсировало начало реконструкции шести вокзалов в Костанайской области, и в программу попал вокзал Рудного. Читать новость
Ну конечно, прямо так внезапно и оказалось. Что за привычка народ за лохов держать. Все было спланировано и срежиссировано заранее, чтобы избежать обсуждения,протестов, экспертиз и т.д. Раз деньги поперли надо осваивать как можно больше, строительный зуд он лечится долго.
Вот только за эту фразу всех этих высокопоставленных надо наказать. Причем весьма серьёзно. "Реконструкция" и "снос+возведение" это не одно и то же. Подмена понятий. Чистейший красный флаг для антикора, госаудита и прочих надзорных органов. Взялись на реконструкцию - реконструируйте, а не сносите. Рецидив какой то начался в области - подменять понятия. При полном попустительстве глав городов и области. На примере кОстаная - под флагом реконструкции снесли архитектурный памятник (предварительно исключив его из списка архитектурного наследия) и на его месте воткнули жилой дом. Куда смотрит прокуратура, когда в самом центре области растет 9этажная махина, хотя это планировалось как реконструкция? Получается полное отступление от согласованных проектов. Где ГАСК, где Акимы со своими полномочиями? Дают добро на одно, а делается совершенно другое. И самое страшное -что всех все устраивает...
В заметке отмечают: В АО «НК «Қазақстан темір жолы» пояснили с чем связано решение снести старое здание железнодорожного вокзала. По их словам, перед модернизацией вокзала было проведено полное обследование объекта, включая исследование строительных конструкций, геологии прилегающих и несущих грунтов. И оказалось, что стены здания в аварийном состоянии, их и, соответственно, крышу, решено было снести, но фундамент оставили.
Исходя из изложенного, что проведено полное обследование: строительных конструкций (стены, крыша), геологии (грунты под зданием и вокруг), состояния фундамента, снести старое здание и оставить фундамент разумное решение.
Зданию уже 60 лет, как сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы», стены оказались в аварийном состоянии, поэтому их снос вопрос безопасности, а не просто чьё-то желание «убрать старое». Фундамент, напротив, признан пригодным, поэтому его и оставили, это экономит время и ресурсы на возведение нового.
Считаю, что решение снести старое здание вокзала и оставить пригодный фундамент было правильным, специалисты провели обследование, стены признали аварийными и их демонтировали ради безопасности. Это логичный и ответственный подход.
В областном центре г.Костанае, достаточно домов которым более 60 лет (Двухэтажные дома), возможно постройки времён правления советами Хрущёва (С 1953 по 1964 годы), которые находятся в плачевном состоянии. Часть таких домов уже не жилые, где-то модернизируют и главное сколько они простоят, не 100 лет же. Износ коммуникаций со временем неизбежен, деревянные лестницы которые не соответствуют современным нормам безопасности и комфорта. Эти дома не всегда обследуются регулярно или не признаются аварийными до тех пор, пока не произойдёт очередное ЧП. Ранее была заметка, что по стране такие дома будут сносится и гражданам соответственно предоставят жильё.
Если есть ресурсы и экспертизы, чтобы сносить аварийные здания значит, пора применять такой подход и к жилым домам: обследование, оценка риска, чёткие меры от капремонта или сноса до переселения. Безопасность должна быть не выборочной, а системной. И жильё, это в первую очередь люди, а не просто стены и фасад.
Ниже в заметке отмечают, что железнодорожный вокзал в г.Рудном не видел капремонта с момента постройки. Старший дежурный по вокзалу Нургуль Омарова работает здесь почти 34 года, вспоминает, что последний текущий ремонт был в 2009 году, тогда же ремонтировали крышу, был также ремонт системы отопления, установка камер видеонаблюдения. И в целом, внутри вокзал был довольно чистым и опрятным, правда, удобства - на улице, что вызывало оправданные возмущения пассажиров. Только последние два года для людей с ограниченными возможностями был доступен туалет внутри здания, все остальные - добро пожаловать в деревянный клозет, установленный около пешеходного моста.
Kairat stayer: В областном центре г.Костанае, достаточно домов которым более 60 лет (Двухэтажные дома), возможно постройки времён правления советами Хрущёва (С 1953 по 1964 годы), которые находятся в плачевном состоянии. Часть таких домов уже не жилые, где-то модернизируют и главное сколько они простоят, не 100 лет же. Износ коммуникаций со временем неизбежен, деревянные лестницы которые не соответствуют современным нормам безопасности и комфорта. Эти дома не всегда обследуются регулярно или не признаются аварийными до тех пор, пока не произойдёт очередное ЧП. Ранее была заметка, что по стране такие дома будут сносится и гражданам соответственно предоставят жильё.
Чтобы не быть голословным, в феврале 2023 года отмечали, что в рамках программы реновации в Казахстане снесут 1500 ветхих домов.
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