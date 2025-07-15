Отправлено: - 11:29

Стоит отметить, что проблемы с ремонтом детской больницы начались не при Джандаеве. Работы стартовали в 2020 году,



Джандаев занял должность главы облздрава в сентябре 2022 года. До этого в течение двух лет исполнял обязанности руководителя



директор пляжа:

какой оригинальный у товарища Джедаева розовый телефон) не по нашему "регламиенту" же)

Цитата:Цитата:ладно даже если работы стартовали в 2020 до его назначения в целом то общий если не весь процесс работы курировал именно онза 3 года джнадаев не смог ничего сделать с этой проблемойЦитата:наверняка это было интервью и сми положили несколько телефонов к нему как замен диктофонаместь такая практика