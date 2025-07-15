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≡ Джандаев покинул должность руководителя костанайского облздрава
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52156
Джандаев покинул должность руководителя костанайского облздрава
Отправлено: 15.07.25 - 21:26
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О том, что Данияр Джандаев больше не руководит управлением здравоохранения, сообщается в Instagram ведомства. Как пояснили в пресс-службе, он освободил должность по собственному желанию в связи с переездом и сменой места жительства.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
767
Re: Джандаев покинул должность руководителя костанайского...
Отправлено: 15.07.25 - 21:26
#1
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что то текучка в кадрах облздрава
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1543
Джандаев покинул должность руководителя костанайского облздрава
Отправлено: 15.07.25 - 21:49
#2
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Еще один нахапался и слинял.
Кто за детскую больницу в итоге отвечать то будет?
Вот как госаудит может такое допустить -. Пришел новый руководитель ОБЛАСТНОГО управления, посидел и ушел. Все вопросы он закрыл, все проблемы здравоохранения в области решил? Или можно просто так в любой момент взять и уйти? Это не ларек у дома, где просто так уйти можно. Это обдастное управление.... Такие кадровые приколы нужно проводить под зорким глазом антикора в первую очередь!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8173
Re: Джандаев покинул должность руководителя костанайского...
Отправлено: 15.07.25 - 23:03
#3
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Цитата:
vofkakst:
ь под зорким глазом антикора в


Уже КНБ. Теперь чекисты будут выявлять взяточников и воров.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1543
Джандаев покинул должность руководителя костанайского облздрава
Отправлено: 15.07.25 - 23:07
#4
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Цитата:
ACROS:
будут выявлять взяточников и воров.

А будут ли?)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
837
Re: Джандаев покинул должность руководителя костанайского...
Отправлено: 16.07.25 - 09:16
#5
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Если Антикор обходной "подписал", значит все тылы "прикрыты"..

почему во всех серьезных организациях есть ответственность за неэффективность, а у нас в стране нет..
больница на самом деле кайда?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
837
Re: Джандаев покинул должность руководителя костанайского...
Отправлено: 16.07.25 - 09:38
#6
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какой оригинальный у товарища Джедаева розовый телефон) не по нашему "регламиенту" же)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18288
Re: Джандаев покинул должность руководителя костанайского...
Отправлено: 16.07.25 - 11:29
#7
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Цитата:
Стоит отметить, что проблемы с ремонтом детской больницы начались не при Джандаеве. Работы стартовали в 2020 году,


Цитата:
Джандаев занял должность главы облздрава в сентябре 2022 года. До этого в течение двух лет исполнял обязанности руководителя


ладно даже если работы стартовали в 2020 до его назначения в целом то общий если не весь процесс работы курировал именно он
за 3 года джнадаев не смог ничего сделать с этой проблемой
Цитата:
директор пляжа:
какой оригинальный у товарища Джедаева розовый телефон) не по нашему "регламиенту" же)

наверняка это было интервью и сми положили несколько телефонов к нему как замен диктофонам
есть такая практика
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
971
Re: Джандаев покинул должность руководителя костанайского...
Отправлено: 16.07.25 - 12:25
#8
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Все зависит от головы! Какой кадр, такая голова!
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
481
Re: Джандаев покинул должность руководителя костанайского...
Отправлено: 16.07.25 - 14:00
#9
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Врача алконафта забрал бы своего, и вообще всю шушару которая при нем пришла пусть заберёт, остальных случайных назначенцев тоже до кучи, не велика потеря
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