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≡ Когда лучше покупать арбузы в Казахстане, рассказали эксперты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52156
Когда лучше покупать арбузы в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 16.07.25 - 13:35
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На прилавках уже вовсю красуются полосатые арбузы и душистые дыни. Тем временем врачи и специалисты напоминают: сезон арбузов ещё не в самом разгаре и с выбором стоит быть осторожнее. Когда же лучше всего покупать бахчевые?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1684
Re: Когда лучше покупать арбузы в Казахстане, рассказали...
Отправлено: 16.07.25 - 13:35
#1
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Цитата:
Когда лучше покупать арбузы в Казахстане

Когда наши местные арбузоводы едут и собирают что там наросло из их посевов, если конечно что-то наросло. Потому как все их участие в судьбе арбуза ограничивается посевом, ну таким, типа семечку кинем авось вырастет, и сбором урожая, если повезло и авось таки случился. Вот это и есть самые лучшие и "правильные" арбузы.
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