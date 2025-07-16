Отправлено: - 13:35

Когда лучше покупать арбузы в Казахстане

Цитата:Когда наши местные арбузоводы едут и собирают что там наросло из их посевов, если конечно что-то наросло. Потому как все их участие в судьбе арбуза ограничивается посевом, ну таким, типа семечку кинем авось вырастет, и сбором урожая, если повезло и авось таки случился. Вот это и есть самые лучшие и "правильные" арбузы.