НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52156
Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Костанайской области
Отправлено: 16.07.25 - 11:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два тела с признаками насильственной смерти обнаружили 15 июля в одном из домов поселка Карабалык. Полиция возбудила уголовное дело. За сутки в мессенджерах и местных группах распространилась ориентировка с предположительным подозреваемым. В аудиосообщениях сельчане говорили, что мужчина имеет при себе нож.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1458
Re: Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Костанайской...
Отправлено: 16.07.25 - 11:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему закрашивают текст и изображение? Страна должна знать своих "героев"
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1543
Re: Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Костанайской...
Отправлено: 16.07.25 - 12:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тогда вопрос к НГ - раз заблюрили фотку, значит она не для широких масс. В таком случае для чего вы публикуете эту информацию? Кто-то может опознать в квадратиках человека? Если это новость - публикуйте полностью, если это для служебного пользования - то к чему тогда статья?

Если придерживаетесь того, что "вина еще не доказана" и все такое - тогда можно было и без ориентировки опубликовать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS