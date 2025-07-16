Re: Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Костанайской...

Отправлено: - 12:57

Ну тогда вопрос к НГ - раз заблюрили фотку, значит она не для широких масс. В таком случае для чего вы публикуете эту информацию? Кто-то может опознать в квадратиках человека? Если это новость - публикуйте полностью, если это для служебного пользования - то к чему тогда статья?



Если придерживаетесь того, что "вина еще не доказана" и все такое - тогда можно было и без ориентировки опубликовать.