Re: В Костанае за полгода 603 человека были укушены собаками,...

Отправлено: - 12:35

При социализме, который многие до сих пор знают, что нужен именно отлов в один конец, а не ждать пока укусит животное! Всем укушенным советую обратиться в суд для взыскания с акимов разных уровней, ветеринарии, а также с общественных собакозащитных организаций которые затеяли жалостливое отношение к кусающим людей собакам, в свою пользу или в пользу других лиц за нанесенный материальный и моральный вред! Не стесняйтесь, сейчас нет социализма, есть капитализм и поэтому только в суд, а иначе кроме плача и стона от пострадавших, ничего не будет, кроме болтовни!