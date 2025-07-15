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≡ В Костанае за полгода 603 человека были укушены собаками, как бездомными, так и домашними
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52156
В Костанае за полгода 603 человека были укушены собаками, как бездомными, так и домашними
Отправлено: 15.07.25 - 17:10
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Это на 120 случаев больше, чем за такой же период прошлого года. Руководитель управления санэпидконтроля Алмат БАЙКЕНОВ на аппаратном совещании 14 июля заявил, что в городе «не решен вопрос изоляции животных, искусавших людей».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Re: В Костанае за полгода 603 человека были укушены собаками,...
Отправлено: 15.07.25 - 17:10
#1
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Хороший бизнес у зоозащитников, заставить всех любить и выкидывать после животных, получая миллионы с бюджета
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1543
В Костанае за полгода 603 человека были укушены собаками, как бездомными, так и домашними
Отправлено: 15.07.25 - 17:36
#2
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Ну че, где там этот фонд, который за этих собачек топит? Доспасплись? Люди бешенство ловят от ваших благих намерений.

Главная странность - это то, что проблему видят только в чипировании и стерилизации. Собаки, нападая - кусают, рвут, а не (прошу пардону) к сношению склоняют. Не ту опасность своими чипами ликвидируете. От того, что покусала стерилизованная собака, укусы больнее или безболезненнее не становятся. И наличие чипа не делает клыки мягче. Можете проверить на себе.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
971
Re: В Костанае за полгода 603 человека были укушены собаками,...
Отправлено: 16.07.25 - 12:35
#3
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При социализме, который многие до сих пор знают, что нужен именно отлов в один конец, а не ждать пока укусит животное! Всем укушенным советую обратиться в суд для взыскания с акимов разных уровней, ветеринарии, а также с общественных собакозащитных организаций которые затеяли жалостливое отношение к кусающим людей собакам, в свою пользу или в пользу других лиц за нанесенный материальный и моральный вред! Не стесняйтесь, сейчас нет социализма, есть капитализм и поэтому только в суд, а иначе кроме плача и стона от пострадавших, ничего не будет, кроме болтовни!
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