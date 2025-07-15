Отправлено: - 09:48

директор пляжа:



Цитата:Таких не проверяют. И, декларация стороной обходит. Куда более важные вопросы - чем живут те, кто получают до 200 тыс и ездят на машине, юзают айфоны и все такое. Завес им с миллионерами возиться? Своих не сдаем)