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≡ Лучше один раз увидеть... - Что судья осматривал в подвале, который костанайцы пытаются отвоевать у «Елены Д»?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52153
Лучше один раз увидеть... - Что судья осматривал в подвале, который костанайцы пытаются отвоевать у «Елены Д»?
Отправлено: 15.07.25 - 20:04
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Компания является застройщиком дома в корпусе «Б» жилого комплекса «Альфа Бета», владеет помещением и сдает в аренду под коммерческие нужды. Такая ситуация грозит тем, что при аварийных ситуациях вроде затопления расположенные в подвале бизнесы попытаются погасить убытки за счет жильцов. А вероятность ЧП, по опасениям последних, высокая - по их мнению, застройщик допустил массу ошибок, и 15 июля на осмотре помещения судьей председатель ОСИ и его юрист пытались продемонстрировать эти ошибки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Re: Лучше один раз увидеть... - Что судья осматривал в подвале,...
Отправлено: 15.07.25 - 20:04
#1
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Подвалы конечно нужны жильцам, хотя бы для кладовок, ладно с теми, кто раннее выкупил их, а тут ОСИ само могло бы сдавать в аренду подвалы
Что то эта фирма алчная такая, или все они такие..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
989
Re: Лучше один раз увидеть... - Что судья осматривал в подвале,...
Отправлено: 16.07.25 - 03:10
#2
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Думаю не стоит покупать у них квартиры, потом будешь платить просто так за потопы в подвале
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директор пляжа
* директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
835
Re: Лучше один раз увидеть... - Что судья осматривал в подвале,...
Отправлено: 16.07.25 - 09:42
#3
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Цитата:
arman_kst:
Думаю не стоит покупать у них квартиры

а у кого покупать? БК?))))
или айткужинов где цена конь и качество только по слухам?)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1683
Лучше один раз увидеть... - Что судья осматривал в подвале, который костанайцы пытаются отвоевать у «Елены Д»?
Отправлено: 16.07.25 - 10:13
#4
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Цитата:
директор пляжа:
а у кого покупать?

Как бы ответ очевиден. Если не у кого купить то...не покупать вовсе. Если при госзакупках деньги платятся всяким шалопаям за халтуру это же не означает что частный гражданин должен себя вести аналогичным образом.
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