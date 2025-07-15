Отправлено: - 17:27

. Я говорил о том, что 67 миллионов звонков от мошенников пресечено и не допущено. То есть они не дозвонились до наших граждан",

Цитата:От оно чо. А мы тут билайны/теле2/активы и кселлы ругаем за плохую связь. Это просто правительство о нас так заботится)))Только помимо мошеннических - нормальные звонки тоже не проходят.