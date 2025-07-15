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≡ Когда казахстанцам перестанут звонить мошенники, спросили у премьера
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52153
Когда казахстанцам перестанут звонить мошенники, спросили у премьера
Отправлено: 15.07.25 - 17:27
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Журналисты напомнили Олжасу Бектенову о недавней крупнейшей в истории страны утечки данных. На этом фоне казахстанцам продолжают массово звонить мошенники. В этой связи премьера спросили: когда, наконец, такие звонки прекратятся?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1541
Re: Когда казахстанцам перестанут звонить мошенники, спросили у...
Отправлено: 15.07.25 - 17:27
#1
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Цитата:
. Я говорил о том, что 67 миллионов звонков от мошенников пресечено и не допущено. То есть они не дозвонились до наших граждан", 

От оно чо. А мы тут билайны/теле2/активы и кселлы ругаем за плохую связь. Это просто правительство о нас так заботится)))
Только помимо мошеннических - нормальные звонки тоже не проходят.
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
243
Когда казахстанцам перестанут звонить мошенники, спросили у премьера
Отправлено: 15.07.25 - 21:47
#2
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<KF БЛА. Всё пустые обещания! Срочно примите жесткий закон! Поймали , наказвание Электрический стул за коспьютером! И по всем соцсетям и по всем каналам! Либо это опять народным защитникам придется делать? Типа как в сериале МЕЧЬ! А что "эти" этого достойны, раз гробовые деньги у стариков тянут! Вы бы попробовали у воров госбюджета стянуть! Да нет, тут ваша подлая заячья кровушка закипает!

[Исправлено: Gljuk, 15.07.2025 - 22:48]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8173
Re: Когда казахстанцам перестанут звонить мошенники, спросили у...
Отправлено: 15.07.25 - 23:25
#3
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Цитата:://а дальше не обеспечивают их сохранность.//

Правильней будет: - ...не ОБЕСПЕЧИВАЮТ, а ПРОДАЮТ персональные данные..
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директор пляжа
* директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
835
Re: Когда казахстанцам перестанут звонить мошенники, спросили у...
Отправлено: 16.07.25 - 09:40
#4
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мы не знаем наверняка, по походу это врачи! - "министр"
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