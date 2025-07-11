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В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52153
В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 11.07.25 - 17:55
В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди для пропуска грузового транспорта через границу. В частности, предлагается ввести плату за ускоренное пересечение границы. Вы бы поддержали такое предложение?
Результаты опроса
Результаты опроса
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1540
Re: В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 11.07.25 - 17:55
Нет, нет и еще раз нет.
Государство из кожи вон лезет, чтобы очередную копейку из кармана населения вытащить. А что оно для этого делает? Когда это кончится?
Ну сделали нам дороги платные. Законно? Еще нет. Они не соответствуют требованиям качества и безопасности. Для чего люди платят налог на транспорт? Для поддержания инфраструктуры. Двойное обложение получается. А платное пересечение границы - это нонсенс. А если забронировал очередь и пробил колесо? Все, депозит упорхнул? И докажи потом что-либо. Вот если бы эти законотворцы своей теньгой платили за предлагаемые ими идеи, вот тогда бы идиотских начинаний стало бы в разы меньше. А так что - очередной вброс, люди завелись, и все на тормозах спустили. А что, спросу то с них нет.
А так - предложил пустую инициативу, оплатил 100 мрп (а чего мелочиться в таких вопросах?), и выноси на публичное обсуждение.
Государство из кожи вон лезет, чтобы очередную копейку из кармана населения вытащить. А что оно для этого делает? Когда это кончится?
Ну сделали нам дороги платные. Законно? Еще нет. Они не соответствуют требованиям качества и безопасности. Для чего люди платят налог на транспорт? Для поддержания инфраструктуры. Двойное обложение получается. А платное пересечение границы - это нонсенс. А если забронировал очередь и пробил колесо? Все, депозит упорхнул? И докажи потом что-либо. Вот если бы эти законотворцы своей теньгой платили за предлагаемые ими идеи, вот тогда бы идиотских начинаний стало бы в разы меньше. А так что - очередной вброс, люди завелись, и все на тормозах спустили. А что, спросу то с них нет.
А так - предложил пустую инициативу, оплатил 100 мрп (а чего мелочиться в таких вопросах?), и выноси на публичное обсуждение.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8173
Re: В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 13.07.25 - 18:24
Проголосовал за 2 пункт: - а, почему и нет, это примерно как с ускоренной выдачей УЛ или паспорта- заплатил по повышенному тарифу и быстрей получил.
Цитата:
Разбортировал, заклеил, забортировал и приехал и прошёл ВНЕ очереди- бронь (если на есть) наверное никуда не денеться- какая разница когда проезжать границу- главное ВНЕ очереди.
Тут надо у спеца спросить: - у ВИТа.
Цитата:
vofkakst:
А если забронировал очередь и пробил колесо?
А если забронировал очередь и пробил колесо?
Разбортировал, заклеил, забортировал и приехал и прошёл ВНЕ очереди- бронь (если на есть) наверное никуда не денеться- какая разница когда проезжать границу- главное ВНЕ очереди.
Тут надо у спеца спросить: - у ВИТа.
В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 13.07.25 - 22:18
Цитата:
тут из 4 вариантов нету правильного)
Для чего создали таможенный союз? Что б максимально упростить прохождения товаров между странами ЕАЭС Освобождения от таможенных сборов и тп. Свободное перемещение товаров между странами . Что собственно и работало раньше, паспорт показал и ехай дальше.
Что изменилось за последние лет 5? Сначало появился экспортный отдел, где водители теряют теперь около часа на оформлении груза . А иногда и больше когда их программа барахлит.
Теперь появилась электронка. (но тут будем честны, Россия её первая ввела два года назад.) Наши видать подумали и сказали а мы че лысые. И тоже замутило.
Но наши решили переплюнуть не только РФ но и весь мир. Повторное бронирование очереди 100мрп.тоесть 400 тыщ. Шах и Мат!!!
[Исправлено: Vit, 13.07.2025 - 22:19]
ACROS:
тут из 4 вариантов нету правильного)
Для чего создали таможенный союз? Что б максимально упростить прохождения товаров между странами ЕАЭС Освобождения от таможенных сборов и тп. Свободное перемещение товаров между странами . Что собственно и работало раньше, паспорт показал и ехай дальше.
Что изменилось за последние лет 5? Сначало появился экспортный отдел, где водители теряют теперь около часа на оформлении груза . А иногда и больше когда их программа барахлит.
Теперь появилась электронка. (но тут будем честны, Россия её первая ввела два года назад.) Наши видать подумали и сказали а мы че лысые. И тоже замутило.
Но наши решили переплюнуть не только РФ но и весь мир. Повторное бронирование очереди 100мрп.тоесть 400 тыщ. Шах и Мат!!!
[Исправлено: Vit, 13.07.2025 - 22:19]
В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 13.07.25 - 22:21
Незнаю на счёт инфляции про 4 пункт. Но то что очередь не уменьшится это точно. Пример есть со стороны России уже 2 года порядок так и не смогли навести.
Потому что это НЕ так должно работать!!!
Обе страны и РФ и КЗ неправильно организовали систему электронной очереди. Проголосовал за 3 пункт.
[Исправлено: Vit, 13.07.2025 - 22:34]
Потому что это НЕ так должно работать!!!
Обе страны и РФ и КЗ неправильно организовали систему электронной очереди. Проголосовал за 3 пункт.
[Исправлено: Vit, 13.07.2025 - 22:34]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8173
Re: В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди...
Отправлено: 15.07.25 - 23:19
Цитата:
Наверное кто то очень "умный" увидел что деньги идут мимо его, личной кассы и решил дополнить правила проезда, некоторыми пунктами в его пользу - вот и все дела.
Vit:
Что собственно и работало раньше
Что собственно и работало раньше
Наверное кто то очень "умный" увидел что деньги идут мимо его, личной кассы и решил дополнить правила проезда, некоторыми пунктами в его пользу - вот и все дела.
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