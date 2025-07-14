Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение» акимата Костаная
Отправлено: 14.07.25 - 15:48
Вопросы о стоимости работ на участке проспекта Аль-Фараби сегодня, 14 июля, были самыми популярными на аппаратном совещании. Реконструкция там сейчас в разгаре. Демонтирована брусчатка, идет укладка бордюров, намечаются контуры газонов. Читать новость
Один вопрос: ЗА-ЧЕМ? И брусчатка неплохая, и бордюры. Ну зачем вливать деньги, куда не особо то и нужно? Вот пример,- разбитая дорога по Мауленова (от кольца на уральскую-строительную и до "кривого"). Вот там при перекатывании асфальта быти поменяли все. И так далее по пунктам.
Зачем опять создали коллапс? Весь город разом перекрыли, на ремонт, который не особо нужен? Тротуары на Абая (возле "райского сада") чем помешали? Лучше бы сделали так, чтобы после дождей на эти тротуары зайти получалось - лужи полутораметровые перед тротуарами.
Или на том же райском саду - поставьте на несколько дней полицию - в 2-3 ряда парковка под/перед знаком "стоянка запрещена" - стоящие на выезде машины создают аварийные ситуации.
Нарисуйте нормально разметку!
А еще лучше - делайте все поэтапно. На Каирбекова - асфальта недели две не было. А закатали то за 1 день. По сути за 2-3 дня громадный участок можно было сделать. Нет, разворотили и бросили. Кто за эту халатность в ответе?
Нам бы лишь бы на бордюрах отбиться... Неправильно приоритеты расставляет акимат
Несколько лет назад помнится тоже разгорелась дискуссия про эти чертовски шикарные бордюры, визави расхваливал товар,что лет довести могут пролежать,никакой эрозии не подвергнутся,красить не надо ,ну остальное в этом свете
и бордюры и брусчатка ее лет десять спокойно пролежали бы на этом участке. Эти средства можно было использовать в более необходимом месте. И все это идет на фоне экономии бюджета. Президент неоднократно об этом говорил и предупреждал о недопустимости необоснованных трат. но наши бастыки как видим забили на это.
А кто заставляет всех поужаться и экономить - меняет без смысла брусчатку,столбы, светофоры, асфальт; в добавок весьма долговечные бордюры, которые еще не один год отстоят, непонятно зачем менять на гранит, который по кОстанайским традициям и под покраску попадет, и под плановую замену года через 3
Они там точно что то курят, только не убеждайте меня в обратном. Не знаю были ли грабли до 2017-го года. Но гложут сомнения, что даже если и сегодняшняя ахинея пройдёт с таким же провалом, как 8-мь лет назад. То через следующие 8-мь лет точно никто спрашивать не будет - а было ли уже так? И можно пилить по новой.
ПС- короткая память, однако. И снова здравствуйте.
с этими гранитными бордюрами такой геморрой что "мама не горюй". во-первых их везут откуда-то издалече, потому что подходящего гранита у нас тут под боком нет. в процессе транспортировки они естественно довольно часто ломаются. во-вторых, там то "...длинный то рукава короткие", то не напилили, то очередь потому что производитель едва ли не единственный тогда как таких с "сырными предпочтениями" у нас каждый второй. в-третьих это ни разу не стандартные 100х30х18 и весом 90-120 кг, это "как отпилили так и получилось", ребята что их ставили матерились на чем свет стоит. И напоследок - они ничуть не лучше нормальных бетонных бордюров, какие делали в совке, не этого современного вибропрессованого де..мища.
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