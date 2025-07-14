Re: Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение»...

Отправлено: - 15:48

Один вопрос: ЗА-ЧЕМ? И брусчатка неплохая, и бордюры. Ну зачем вливать деньги, куда не особо то и нужно? Вот пример,- разбитая дорога по Мауленова (от кольца на уральскую-строительную и до "кривого"). Вот там при перекатывании асфальта быти поменяли все. И так далее по пунктам.



Зачем опять создали коллапс? Весь город разом перекрыли, на ремонт, который не особо нужен? Тротуары на Абая (возле "райского сада") чем помешали? Лучше бы сделали так, чтобы после дождей на эти тротуары зайти получалось - лужи полутораметровые перед тротуарами.



Или на том же райском саду - поставьте на несколько дней полицию - в 2-3 ряда парковка под/перед знаком "стоянка запрещена" - стоящие на выезде машины создают аварийные ситуации.



Нарисуйте нормально разметку!



А еще лучше - делайте все поэтапно. На Каирбекова - асфальта недели две не было. А закатали то за 1 день. По сути за 2-3 дня громадный участок можно было сделать. Нет, разворотили и бросили. Кто за эту халатность в ответе?



Нам бы лишь бы на бордюрах отбиться... Неправильно приоритеты расставляет акимат