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≡ Джандаев покинул должность руководителя костанайского облздрава
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52153
Джандаев покинул должность руководителя костанайского облздрава
Отправлено: 15.07.25 - 21:26
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О том, что Данияр Джандаев больше не руководит управлением здравоохранения, сообщается в Instagram ведомства. Как пояснили в пресс-службе, он освободил должность по собственному желанию в связи с переездом и сменой места жительства.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
767
Re: Джандаев покинул должность руководителя костанайского...
Отправлено: 15.07.25 - 21:26
#1
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что то текучка в кадрах облздрава
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1540
Джандаев покинул должность руководителя костанайского облздрава
Отправлено: 15.07.25 - 21:49
#2
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Еще один нахапался и слинял.
Кто за детскую больницу в итоге отвечать то будет?
Вот как госаудит может такое допустить -. Пришел новый руководитель ОБЛАСТНОГО управления, посидел и ушел. Все вопросы он закрыл, все проблемы здравоохранения в области решил? Или можно просто так в любой момент взять и уйти? Это не ларек у дома, где просто так уйти можно. Это обдастное управление.... Такие кадровые приколы нужно проводить под зорким глазом антикора в первую очередь!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8173
Re: Джандаев покинул должность руководителя костанайского...
Отправлено: 15.07.25 - 23:03
#3
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Цитата:
vofkakst:
ь под зорким глазом антикора в


Уже КНБ. Теперь чекисты будут выявлять взяточников и воров.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1540
Джандаев покинул должность руководителя костанайского облздрава
Отправлено: 15.07.25 - 23:07
#4
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Цитата:
ACROS:
будут выявлять взяточников и воров.

А будут ли?)
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