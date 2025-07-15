Джандаев покинул должность руководителя костанайского облздрава

Отправлено: - 21:49

Еще один нахапался и слинял.

Кто за детскую больницу в итоге отвечать то будет?

Вот как госаудит может такое допустить -. Пришел новый руководитель ОБЛАСТНОГО управления, посидел и ушел. Все вопросы он закрыл, все проблемы здравоохранения в области решил? Или можно просто так в любой момент взять и уйти? Это не ларек у дома, где просто так уйти можно. Это обдастное управление.... Такие кадровые приколы нужно проводить под зорким глазом антикора в первую очередь!