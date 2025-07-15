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≡ Разница более 100 млн - В суде Костаная уточняют сумму ущерба в деле о краже драгоценностей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52153
Разница более 100 млн - В суде Костаная уточняют сумму ущерба в деле о краже драгоценностей
Отправлено: 15.07.25 - 17:14
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Стоимость украшений, которую дают представители потерпевшей, более чем в два раза превышает сумму, которую вменяют подсудимой - 209 млн тенге от адвокатов против 92 млн прокурора. Как считали сумму представители потерпевшей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Re: Разница более 100 млн - В суде Костаная уточняют сумму...
Отправлено: 15.07.25 - 17:14
#1
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Крутая баба, простила бы уже своей родственнице, не последнее ведь украли, яхты, недвижимость за рубежом, виллы, все же на месте.,
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1456
Re: Разница более 100 млн - В суде Костаная уточняют сумму...
Отправлено: 15.07.25 - 18:11
#2
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Это ж сколько комплектов зимней резины можно было купить? :-x
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7639
Re: Разница более 100 млн - В суде Костаная уточняют сумму...
Отправлено: 15.07.25 - 21:31
#3
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Откуда у людей миллионы,миллиарды? В таких делах не мешало бы приложить справку из КГД,мол заработаны честным путем
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