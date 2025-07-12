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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 22:59
#7741
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Без неё - э

Ну вот она

Классная?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 23:00
#7742
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Она просто разорвала пуканы Z-патриотам..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12054
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 23:21
#7743
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1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:45432 Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 12.07.25 - 20:59#7741 Цитата:Гога:Цитата:Без неё - эНу вот онаКлассная?



----Но картинки нет .Скорее всего ты используешь хостинг , который не работает в России . Поэтому я не вижу , кто она . Фамилию её пиши . Или фото залей в другом хостинге .Поэтому пока не убедил .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.07.25 - 19:15
#7744
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Думал все время что за распятый мальчик, оказывается распяли на самом деле?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.07.25 - 02:34
#7745
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Хочу нашим пацанам с СВО помочь, которых наш русский мир отправил на погибель!
Клянусь покупать русскую колбасу Мираторг, но только со скидкой, и тем самым отправлять деньги нашим Героям!
Смотрите что делается




[Исправлено: 111, 14.07.2025 - 12:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.07.25 - 02:36
#7746
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Вот он тоже, наш брат, знает что его наш русский мир убьет и тем не менее идет на борьбу с нацистами!
Мираторг, я верю в тебя!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.07.25 - 03:07
#7747
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Прошу Добринцова, как нашего патриота, продать мне колбасу Мираторг и остальные наши русские продукты по себестоимости, процент надбавки мы вместе отчислим нашим братьям на СВО!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.07.25 - 03:08
#7748
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Пора наконец то заниматься делом, спустя почти 4 года нашего позора!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1681
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.07.25 - 07:49
#7749
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Смотрю снова граждане потеребили в ненужных местах. Браво,браво!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8210
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 15:11
#7750
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Всё идёт волнообразно, не было меня пару месяцев. Дай зайду, думаю, тут тишь да гладь, да Божья благодать! Молодцы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 15:44
#7751
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Цитата:
saba:

Цитата:
тут тишь да гладь, да Божья благодать! Молодцы!


Лето, жара, хорошая пора и только наше СВО идет по плану, ни на что не отвлекаясь, добивая нацистов по всей Украине вместе с мирным населением..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 17:09
#7752
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Хорошие новости, Трамп дал понять, чтобы война длилась не менее двух месяцев, потом переговоры, затягивание и получает что война будет идти до конца этого года.
Интересно, дольше или меньше будет в итоге от ВОВ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8210
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 19:09
#7753
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Цитата:
111:
Хорошие новости, Трамп дал понять, чтобы война длилась не менее двух

Память у тебя короткая Марик! Сначала было сутки , потом больше и больше ,что дальше будет никто не знает, подозреваю что и сам Трамп не знает!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 20:06
#7754
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Цитата:
saba:

Цитата:
Сначала было сутки ,

Никому не выгодна остановка войны, тем более Ойропе или Китаю, который делает из России преданного вассала.
Выигрывают от этого абсолютно все страны
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8210
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 21:26
#7755
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Посмотрел, как то не по себе стало, все за диктатуру,
Кто за Путина, кто за Токаева, кто за Трампа!
Черт меня дёрнул дожить!
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