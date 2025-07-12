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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 22:59
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 23:00
Она просто разорвала пуканы Z-патриотам..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12054
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.07.25 - 23:21
1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:45432 Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 12.07.25 - 20:59#7741 Цитата:Гога:Цитата:Без неё - эНу вот онаКлассная?
----Но картинки нет .Скорее всего ты используешь хостинг , который не работает в России . Поэтому я не вижу , кто она . Фамилию её пиши . Или фото залей в другом хостинге .Поэтому пока не убедил .
----Но картинки нет .Скорее всего ты используешь хостинг , который не работает в России . Поэтому я не вижу , кто она . Фамилию её пиши . Или фото залей в другом хостинге .Поэтому пока не убедил .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.07.25 - 19:15
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.07.25 - 02:34
Хочу нашим пацанам с СВО помочь, которых наш русский мир отправил на погибель!
Клянусь покупать русскую колбасу Мираторг, но только со скидкой, и тем самым отправлять деньги нашим Героям!
Смотрите что делается
[Исправлено: 111, 14.07.2025 - 12:25]
Клянусь покупать русскую колбасу Мираторг, но только со скидкой, и тем самым отправлять деньги нашим Героям!
Смотрите что делается
[Исправлено: 111, 14.07.2025 - 12:25]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.07.25 - 02:36
Вот он тоже, наш брат, знает что его наш русский мир убьет и тем не менее идет на борьбу с нацистами!
Мираторг, я верю в тебя!
Мираторг, я верю в тебя!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.07.25 - 03:07
Прошу Добринцова, как нашего патриота, продать мне колбасу Мираторг и остальные наши русские продукты по себестоимости, процент надбавки мы вместе отчислим нашим братьям на СВО!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.07.25 - 03:08
Пора наконец то заниматься делом, спустя почти 4 года нашего позора!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1681
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.07.25 - 07:49
Смотрю снова граждане потеребили в ненужных местах. Браво,браво!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 15:11
Всё идёт волнообразно, не было меня пару месяцев. Дай зайду, думаю, тут тишь да гладь, да Божья благодать! Молодцы!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 15:44
Цитата:
Цитата:
Лето, жара, хорошая пора и только наше СВО идет по плану, ни на что не отвлекаясь, добивая нацистов по всей Украине вместе с мирным населением..
saba:
Цитата:
тут тишь да гладь, да Божья благодать! Молодцы!
Лето, жара, хорошая пора и только наше СВО идет по плану, ни на что не отвлекаясь, добивая нацистов по всей Украине вместе с мирным населением..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 17:09
Хорошие новости, Трамп дал понять, чтобы война длилась не менее двух месяцев, потом переговоры, затягивание и получает что война будет идти до конца этого года.
Интересно, дольше или меньше будет в итоге от ВОВ?
Интересно, дольше или меньше будет в итоге от ВОВ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 19:09
Цитата:
Память у тебя короткая Марик! Сначала было сутки , потом больше и больше ,что дальше будет никто не знает, подозреваю что и сам Трамп не знает!
111:
Хорошие новости, Трамп дал понять, чтобы война длилась не менее двух
Хорошие новости, Трамп дал понять, чтобы война длилась не менее двух
Память у тебя короткая Марик! Сначала было сутки , потом больше и больше ,что дальше будет никто не знает, подозреваю что и сам Трамп не знает!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 20:06
Цитата:
Цитата:
Никому не выгодна остановка войны, тем более Ойропе или Китаю, который делает из России преданного вассала.
Выигрывают от этого абсолютно все страны
saba:
Цитата:
Сначала было сутки ,
Никому не выгодна остановка войны, тем более Ойропе или Китаю, который делает из России преданного вассала.
Выигрывают от этого абсолютно все страны
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 21:26
Посмотрел, как то не по себе стало, все за диктатуру,
Кто за Путина, кто за Токаева, кто за Трампа!
Черт меня дёрнул дожить!
Кто за Путина, кто за Токаева, кто за Трампа!
Черт меня дёрнул дожить!
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