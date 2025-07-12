Отправлено: - 19:09

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Хорошие новости, Трамп дал понять, чтобы война длилась не менее двух

Цитата:Память у тебя короткая Марик! Сначала было сутки , потом больше и больше ,что дальше будет никто не знает, подозреваю что и сам Трамп не знает!