Re: Лучше один раз увидеть... - Что судья осматривал в подвале,...

Отправлено: - 20:04

Подвалы конечно нужны жильцам, хотя бы для кладовок, ладно с теми, кто раннее выкупил их, а тут ОСИ само могло бы сдавать в аренду подвалы

Что то эта фирма алчная такая, или все они такие..