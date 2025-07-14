Отправлено: - 12:42

Это же разные трассы. М36 это Екатеринбург-Алматы, она через Сарыколь идёт на Кокшетау и так далее, Ауликоль в стороне.

[Исправлено: Тот самый, 15.07.2025 - 13:44]

Цитата:Раньше так и было. А сейчас, этот участок тоже считается М36 (могу ошибаться). К примеру, министр транспорта когда говорил о реконструкции М36, то прям называл конкретные участки: Астана - Атбасар.Он там также говорил о приоритетах. Думаю, плохое состояние дороги в районе Сарыколя тоже к этому относится, может поэтому М36 чуть изменилась