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Мы только отъехали от Житикары, как начались мне звонки с требованием отдать кассету с записью, в Костанае на работу с тем же приезжали сотрудники ДУИС.

Тем не менее информация в республиканских телеграм-каналах появилась, адвокат Ибрагимова требует пересмотра дела. Насколько я знаю, есть и обращение к президенту. А у меня ситуация серьезно осложнилась

Цитата:Тоесть кассета с записью была у Александры Кабдулаевны,чекнулиЦитата:Тем не менее информация с данной кассеты в республиканских телеграмм каналах появились получается? А почему же не на Тобол инфо где Сергазинова является редактором? Что помешало? В Тобол инфо есть скромная статья от 30 января 2024 года под названием "под крылом черного беркута" где Ибрагимов обычно рассказывает о том что стал дедушкойДальше в начале февраля точнее 6 февраля на телеграм канале "злобная татешка" появляется пост что на канал прислали письмо от родного брата Ибрагимова с обращением к токаеву что Рустам не виноватСледом 12 и 13 февраля выходят два материала с подписью авторства Сергазиновой и той самой записью интервью Ибрагимова о пересмотре дела. Естественно сразу же это подхватили все республиканские СМИКак-то ну очень всё гладко получается в этой истории))Одно не понятноЧто могло помешать правозащитнику, редактору большого независимого медиа Александре Сергазиновой опубликовать данный материал у себя?