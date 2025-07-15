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Повышенный предел взносов и новая льготная категория: Токаев подписал закон по вопросам ОСМС
Повышенный предел взносов и новая льготная категория: Токаев подписал закон по вопросам ОСМС
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