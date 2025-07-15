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≡ Повышенный предел взносов и новая льготная категория: Токаев подписал закон по вопросам ОСМС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52151
Повышенный предел взносов и новая льготная категория: Токаев подписал закон по вопросам ОСМС
Отправлено: 15.07.25 - 10:50
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Согласно изменениям, первичную медико-санитарную помощь переведут в систему ОСМС. Ещё одно нововведение коснётся казахстанцев, которые уплачивают взносы не менее пяти лет подряд.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7638
Re: Повышенный предел взносов и новая льготная категория: Токаев...
Отправлено: 15.07.25 - 10:50
#1
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Правительство автоматически заботу о здоровье нации перенесло на плечи самих граждан,осталось выдумать взносы на юридическое правоохранение,как раз попутно всех обяжут платить новые взносы,патрульные будут проверять кроме страховки и техосмотра и в случае чего будет очередной повод выписать штраф
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