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≡ Тимур Турлов: как основатель Freedom Holding Corp. меняет финтех-рынок
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52147
Тимур Турлов: как основатель Freedom Holding Corp. меняет финтех-рынок
Отправлено: 15.07.25 - 10:06
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Тимур Турлов, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp., продолжает оставаться в центре внимания мирового финансового сообщества. За последние месяцы его компания добилась сразу нескольких громких достижений, укрепив статус одного из крупнейших игроков в финансовой отрасли Евразии и за её пределами.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1533
Тимур Турлов: как основатель Freedom Holding Corp. меняет финтех-рынок
Отправлено: 15.07.25 - 10:06
#1
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Госсспади. Телефон замироточил от такой благодати. Самолюбование - больше, чем у шамана или Киркорова.

Здорово штамповать статьи типа "какой я хороший, смотрите че могу"

Этого типа стало подозрительно много последнее время. Не планирует ли он баллотироваться?

[Исправлено: vofkakst, 15.07.2025 - 10:08]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7638
Тимур Турлов: как основатель Freedom Holding Corp. меняет финтех-рынок
Отправлено: 15.07.25 - 10:44
#2
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На тик токе через раз выскакивает видос о привлечении средств благодаря этой платформе, главное что мелькают все ведущие банки страны, однако уж больно активно и агрессивно,пока без Лени Голубкова,то бишь не привлекают популярных персон
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