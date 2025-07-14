Re: Отмывание денег под маской благотворительности - Процесс над...

Отправлено: - 10:38

В интернете шквал обсуждении этой новости,в рассуждениях прогнозируют две концовки этой истории. Наиболее вероятной на мой взгляд внезапная кончина подсудимой,ибо она стала вытаскивать всю подноготную с очень известными именами,чего стоит упоминание бывшего градоначальника южной столицы. Какой стыд,украсть благотворительные средства, будут возмущаться простые обыватели,а этого никак допустить нельзя