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≡ Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение» акимата Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52147
Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение» акимата Костаная
Отправлено: 14.07.25 - 15:48
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Вопросы о стоимости работ на участке проспекта Аль-Фараби сегодня, 14 июля, были самыми популярными на аппаратном совещании. Реконструкция там сейчас в разгаре. Демонтирована брусчатка, идет укладка бордюров, намечаются контуры газонов.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1533
Re: Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение»...
Отправлено: 14.07.25 - 15:48
#1
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Один вопрос: ЗА-ЧЕМ? И брусчатка неплохая, и бордюры. Ну зачем вливать деньги, куда не особо то и нужно? Вот пример,- разбитая дорога по Мауленова (от кольца на уральскую-строительную и до "кривого"). Вот там при перекатывании асфальта быти поменяли все. И так далее по пунктам.

Зачем опять создали коллапс? Весь город разом перекрыли, на ремонт, который не особо нужен? Тротуары на Абая (возле "райского сада") чем помешали? Лучше бы сделали так, чтобы после дождей на эти тротуары зайти получалось - лужи полутораметровые перед тротуарами.

Или на том же райском саду - поставьте на несколько дней полицию - в 2-3 ряда парковка под/перед знаком "стоянка запрещена" - стоящие на выезде машины создают аварийные ситуации.

Нарисуйте нормально разметку!

А еще лучше - делайте все поэтапно. На Каирбекова - асфальта недели две не было. А закатали то за 1 день. По сути за 2-3 дня громадный участок можно было сделать. Нет, разворотили и бросили. Кто за эту халатность в ответе?

Нам бы лишь бы на бордюрах отбиться... Неправильно приоритеты расставляет акимат
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7638
Re: Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение»...
Отправлено: 14.07.25 - 16:37
#2
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Кто-то выставил видео,как областному акиму Архимеду задали вопрос-почему его называют мистер30%,на что последнии делает выпученые глаза. Однако все прекрасно поднимают о чем речь
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3788
Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение» акимата Костаная
Отправлено: 14.07.25 - 16:42
#3
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зачем гранитные бордюры. если их потом всё равно будут красить?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7638
Re: Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение»...
Отправлено: 14.07.25 - 19:11
#4
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Несколько лет назад помнится тоже разгорелась дискуссия про эти чертовски шикарные бордюры, визави расхваливал товар,что лет довести могут пролежать,никакой эрозии не подвергнутся,красить не надо ,ну остальное в этом свете
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
969
Re: Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение»...
Отправлено: 14.07.25 - 22:01
#5
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Когда деньги есть, ума не надо!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
766
Re: Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение»...
Отправлено: 14.07.25 - 22:07
#6
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и бордюры и брусчатка ее лет десять спокойно пролежали бы на этом участке. Эти средства можно было использовать в более необходимом месте. И все это идет на фоне экономии бюджета. Президент неоднократно об этом говорил и предупреждал о недопустимости необоснованных трат. но наши бастыки как видим забили на это.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1533
Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение» акимата Костаная
Отправлено: 14.07.25 - 23:12
#7
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Цитата:
рихард:
забили на это.

У кого-то просто свой гранитно-бордюрный завод простаивает. Нужно помощь отечественному производителю. По братски. Жиесть)
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
168
Re: Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение»...
Отправлено: 14.07.25 - 23:33
#8
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Извините за грубость, Марат Жундубаев.. , а накуя????
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8207
Re: Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение»...
Отправлено: 15.07.25 - 10:01
#9
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Вот тут я нашего Акима поддержу, гранит отличается от бетона, как сыр от сырного продукта! Кто хочет подешевле со вкусом сыра берет сырный продукт, кто хочет сыр берёт сыр!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1533
Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение» акимата Костаная
Отправлено: 15.07.25 - 10:15
#10
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Цитата:
saba:

А кто заставляет всех поужаться и экономить - меняет без смысла брусчатку,столбы, светофоры, асфальт; в добавок весьма долговечные бордюры, которые еще не один год отстоят, непонятно зачем менять на гранит, который по кОстанайским традициям и под покраску попадет, и под плановую замену года через 3
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