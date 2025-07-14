Re: Поездки не было, но деньги улетели - Турагенту-мошеннице...

Отправлено: - 21:53

Вот вам пример преступного умысла! Одни воруют у гос-ва, другие у доверчивых граждан, даже не требующих составления договора между услугодателем и услугополучателем! Все происходит из-за незнания закона или просто игнорирования закона, ведь потребитель имеет право заключить с услугодателем договор, в котором указываются обязанности услугодателя, услугополучателя, цена услуги и ответственность за частично оказанную или вообще не оказанную услугу, где указываются возврат денег при невыполнении сторонами взятых по договору обязательств! А предпринимателю нужен только доход! Поэтому все публичные договора оказываются при наличии договора! Отказ услугодателя от заключения договора, значит, что деньги давать не нужно хапугам! Поэтому такие процессы давно показывает газета, предупреждая заказчиков не отдавать деньги тем,кто занимается предпринимательской деятельностью, оказывая услуги без договоров!