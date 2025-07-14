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≡ Сильная жара до 35 градусов ожидается в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52147
Сильная жара до 35 градусов ожидается в Костанайской области
Отправлено: 14.07.25 - 23:30
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По прогнозам синоптиков, во вторник, 15 июля, утром и днём на севере, западе и востоке области пройдут дожди с грозами, возможен град. В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу - переменная облачность, временами дождь, гроза.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
168
Re: Сильная жара до 35 градусов ожидается в Костанайской области
Отправлено: 14.07.25 - 23:30
#1
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Откуда инфо??? Не верим прогнозам! Тупое отмывание денег!!!
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