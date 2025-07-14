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≡ Отмывание денег под маской благотворительности - Процесс над Перизат Кайрат начался в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52145
Отмывание денег под маской благотворительности - Процесс над Перизат Кайрат начался в суде
Отправлено: 14.07.25 - 22:56
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Общественницу и её мать Гани Алашбаеву обвиняют по статьям "Мошенничество в особо крупном размере"; "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц по предварительному сговору"; "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц в особо крупном размере".
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
168
Re: Отмывание денег под маской благотворительности - Процесс над...
Отправлено: 14.07.25 - 22:56
#1
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Пенку сняли . А дальше?
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