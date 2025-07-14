НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Экс-главу департамента Нацбюро Олесю Кексель подозревают в пытках
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52145
Экс-главу департамента Нацбюро Олесю Кексель подозревают в пытках
Отправлено: 14.07.25 - 18:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывшего заместителя руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олесю Кексель подозревают в совершении пыток. Также обвинения предъявляют бывшему главе Нацбюро Талгату Татубаеву.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16736
Re: Экс-главу департамента Нацбюро Олесю Кексель подозревают в...
Отправлено: 14.07.25 - 18:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корупционеры подключили свои связи) 8-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7635
Re: Экс-главу департамента Нацбюро Олесю Кексель подозревают в...
Отправлено: 14.07.25 - 19:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже об этом подумал. Раньше могли убить нечаяно ,а теперь даже пытать нельзя, ну и времена пошли
Профайл Посетить вебсайт
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
969
Re: Экс-главу департамента Нацбюро Олесю Кексель подозревают в...
Отправлено: 14.07.25 - 21:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не поделаешь каждому свое!
Профайл
Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
168
Re: Экс-главу департамента Нацбюро Олесю Кексель подозревают в...
Отправлено: 14.07.25 - 23:28
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишняя карта в раскладе...печалька...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 102, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 102
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS