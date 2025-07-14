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≡ Поездки не было, но деньги улетели - Турагенту-мошеннице вынесли приговор в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52145
Поездки не было, но деньги улетели - Турагенту-мошеннице вынесли приговор в суде Костаная
Отправлено: 14.07.25 - 21:53
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- С февраля 2024 года по январь 2025 года, то есть на протяжении года, в том числе после возбуждения на нее уголовного дела, от рук подсудимой пострадало 70 потерпевших, которым был причинен ущерб на общую сумму 65 831 000 тенге, - пояснила судья.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
969
Re: Поездки не было, но деньги улетели - Турагенту-мошеннице...
Отправлено: 14.07.25 - 21:53
#1
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Вот вам пример преступного умысла! Одни воруют у гос-ва, другие у доверчивых граждан, даже не требующих составления договора между услугодателем и услугополучателем! Все происходит из-за незнания закона или просто игнорирования закона, ведь потребитель имеет право заключить с услугодателем договор, в котором указываются обязанности услугодателя, услугополучателя, цена услуги и ответственность за частично оказанную или вообще не оказанную услугу, где указываются возврат денег при невыполнении сторонами взятых по договору обязательств! А предпринимателю нужен только доход! Поэтому все публичные договора оказываются при наличии договора! Отказ услугодателя от заключения договора, значит, что деньги давать не нужно хапугам! Поэтому такие процессы давно показывает газета, предупреждая заказчиков не отдавать деньги тем,кто занимается предпринимательской деятельностью, оказывая услуги без договоров!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2257
Re: Поездки не было, но деньги улетели - Турагенту-мошеннице...
Отправлено: 14.07.25 - 22:00
#2
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65 831 000 тенге делим на 54 месяцев ...зарплата в месяц 1 154.929 тенге!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4533
Поездки не было, но деньги улетели - Турагенту-мошеннице вынесли приговор в суде Костаная
Отправлено: 14.07.25 - 22:17
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
65 831 000 тенге делим на 54 месяцев ...зарплата в месяц 1 154.929 тенге!


Не моё конечно дело, как вы бухгалтерию ведёте. Но 65 831 000, разделить на 54 = 1.219.092.
Хотя тут другой вопрос, почему 54? В году 12 месяцев. ;-)
Блин с вами тут скоро сам придумывать цифры начну! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 14.07.2025 - 23:23]
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
168
Re: Поездки не было, но деньги улетели - Турагенту-мошеннице...
Отправлено: 14.07.25 - 23:39
#4
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Да и нечего на хальяву покупаться..( специально так написал, что бы запомнилось немного) халява - слово слалкое. Но не каждому подойдет!
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