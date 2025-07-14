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≡ В Казахстане хотят изменить правила сдачи теста на гражданство
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52145
В Казахстане хотят изменить правила сдачи теста на гражданство
Отправлено: 14.07.25 - 14:07
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Министерство науки подготовило проект поправок об определении объема знаний по казахскому языку, Конституции и истории страны для получения гражданства. В них предлагается скорректировать минимальные пороговые баллы по каждой дисциплине.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
830
Re: В Казахстане хотят изменить правила сдачи теста на...
Отправлено: 14.07.25 - 14:07
#1
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история Казахстана - не менее 15 баллов.
интересно на основе учебника какого класса? а то каждый год всегда новый автор и данные разные.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1531
В Казахстане хотят изменить правила сдачи теста на гражданство
Отправлено: 14.07.25 - 14:18
#2
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А законотворцы сами пройдут тестирование на знание конституции, статьи из которой нарушаются через их распоряжения?

[Исправлено: vofkakst, 14.07.2025 - 14:21]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28146
Re: В Казахстане хотят изменить правила сдачи теста на...
Отправлено: 14.07.25 - 20:18
#3
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Марикжан давно просится на тест по гос языку :lol:
Ипэшник все таки, обязан знать :lol:
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