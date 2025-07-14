Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение» акимата Костаная
Гранитный бордюр за 51 млн тенге — это «взвешенное решение» акимата Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать