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Жители мкрн-а «Береке» в Костанае сегодня должны получить горячую воду, которой у них не было с мая
Жители мкрн-а «Береке» в Костанае сегодня должны получить горячую воду, которой у них не было с мая
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