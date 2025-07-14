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≡ Жители мкрн-а «Береке» в Костанае сегодня должны получить горячую воду, которой у них не было с мая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52142
Жители мкрн-а «Береке» в Костанае сегодня должны получить горячую воду, которой у них не было с мая
Отправлено: 14.07.25 - 15:14
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Блочно-модульная котельная в этом районе все-таки сменила хозяина. Оборудование передано на баланс Костанайской теплоэнергетической компании, которая и возобновляет горячее водоснабжение «Береке». Ситуацию сегодня, 14 июля, комментировали на аппаратном совещании в горакимате.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3788
Re: Жители мкрн-а «Береке» в Костанае сегодня должны получить...
Отправлено: 14.07.25 - 15:14
#1
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таки отжали бизнес
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