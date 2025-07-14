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≡ Ребенок и два взрослых скончались в ДТП с грузовым автомобилем на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52138
Ребенок и два взрослых скончались в ДТП с грузовым автомобилем на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.07.25 - 13:45
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Авария со смертельным исходом на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган произошла сегодня рано утром. Между селами Новонежинка и Айсары столкнулись легковая машина ВАЗ-2110 и грузовой автомобиль Shacman, от столкновения автомобили загорелись.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1464
Re: Ребенок и два взрослых скончались в ДТП с грузовым...
Отправлено: 14.07.25 - 13:45
#1
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М36, а особенно участок "Аулиеколь - Сурган" - дорога смерти. В год человек 10-15 наверное стабильно гибнет. Вроде обещали в 25-м году начать строительство 4-полосной, теперь уже в 2027-м обещают "начать". Т.е. ещё 30-60 человек...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1528
Re: Ребенок и два взрослых скончались в ДТП с грузовым...
Отправлено: 14.07.25 - 14:16
#2
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И несмотря на такие происшествия, власти хотят сужать дороги для уравнивания скоростного режима. Парадокс.
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