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≡ Казахстанцу запретили смотреть фильмы на борту самолета из-за дешевого авиабилета
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52138
Казахстанцу запретили смотреть фильмы на борту самолета из-за дешевого авиабилета
Отправлено: 14.07.25 - 09:46
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В сети появилась необычная жалоба на известную авиакомпанию. Инцидент произошел 9 июля на рейсе Астана - Алматы. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе перевозчика.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2408
Re: Казахстанцу запретили смотреть фильмы на борту самолета...
Отправлено: 14.07.25 - 09:46
#1
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Air Astana очередной раз опозорилась.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
830
Re: Казахстанцу запретили смотреть фильмы на борту самолета...
Отправлено: 14.07.25 - 11:24
#2
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Астана Алматы лететь час. это настолько пассажир ущемился, что не смог пол фильма посмотреть? поколение нытиков, мама внимания в детстве мало уделяла видимо.

смотрел бы на телефоне или в монитор соседке. в чем проблема?
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