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≡ Маршрутный автобус с водителем без прав ездил по Костанаю
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52138
Маршрутный автобус с водителем без прав ездил по Костанаю
Отправлено: 14.07.25 - 10:40
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Водителя автобуса, управлявшего им без водительских прав, задержали в областном центре сотрудники полиции. Как сообщили в ведомстве, мужчина ранее был лишён водительского удостоверения, однако продолжал управлять общественным транспортом.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
830
Re: Маршрутный автобус с водителем без прав ездил по Костаная
Отправлено: 14.07.25 - 10:40
#1
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Автобус, за рулём которого находился нарушитель, эвакуирован и помещён на специализированную стоянку.

автобус с рейса отправили на штраф-стоянку.
по пути его куда еще эвакуировали?? :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16735
Re: Маршрутный автобус с водителем без прав ездил по Костаная
Отправлено: 14.07.25 - 10:49
#2
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Цитата:
интеллектуальной системе видеонаблюдения и аналитики "Қорғау".

Ух ты. По лицам определяют имя и фамл.
Надо было ему усы приклеить и не узнали бы)
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
302
Re: Маршрутный автобус с водителем без прав ездил по Костаная
Отправлено: 14.07.25 - 11:01
#3
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"ездил по Костаная " исправить "ездил по Костанаю"
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
742
Re: Маршрутный автобус с водителем без прав ездил по Костанаю
Отправлено: 14.07.25 - 11:05
#4
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Цитата:
Филипповна:
"ездил по Костаная " исправить "ездил по Костанаю"

Спасибо, исправили
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1528
Re: Маршрутный автобус с водителем без прав ездил по Костанаю
Отправлено: 14.07.25 - 11:17
#5
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Цитата:
Водителя автобуса, управлявшего им без водительских прав

Хорошо сформулировали))
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1528
Re: Маршрутный автобус с водителем без прав ездил по Костанаю
Отправлено: 14.07.25 - 11:18
#6
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Цитата:
однако продолжал управлять общественным транспортом.

Наверно "продолжал управлять общественным транспортным средством"?

Транспортом у нас управляет отдел ПТиАД акимата
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
830
Re: Маршрутный автобус с водителем без прав ездил по Костанаю
Отправлено: 14.07.25 - 14:06
#7
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Цитата:
Vit:
Ух ты. По лицам определяют имя и фамл.

не по лицам. а по г/Н. другое наши камеры читать вроде как не научились еще.
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