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≡ Почем душа в тарелке? Испытываем на себе рекламные обещания «Оливки»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52134
Почем душа в тарелке? Испытываем на себе рекламные обещания «Оливки»
Отправлено: 13.07.25 - 13:55
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Заведение заявляет себя как «сеть современных ресто-столовых, где мы сочетаем лучшие традиции мировой кухни с быстрыми темпами современной жизни. Готовим только из свежих и качественных продуктов, используя проверенные рецепты и добавляя немного души в каждое блюдо». Прямо перечень пунктов для клиентского тестирования.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10355
Re: Почем душа в тарелке? Испытываем на себе рекламные обещания...
Отправлено: 13.07.25 - 13:55
#1
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Захожу в "Оливку" на складской в ТДС,из плюсов огромный зал с удобными диванчиками,чисто,нет запаха кухни,приветливый персонал.
Выбор блюд вроде бы большой,но вот все эти 8 супов они без мяса,просто вода,по этому в основном беру второе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18287
Re: Почем душа в тарелке? Испытываем на себе рекламные обещания...
Отправлено: 14.07.25 - 00:14
#2
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Есть столовые где дорого и вкусно-терпимо
Есть столовые где не дорого но и не вкусно-для безвыходных ситуаций

А тут
Дорого и не вкусно
Для столовой это прям два главных минуса
Три раза там был
Брал каждый раз первое,второе и салат
И постояно три раза разочарование во всех позициях
То пересол
То мясо жилистое
То салаты майонезные с перебором
Выпечка суховатая
Кароче так себе прям

Для тех кто с вокзала ждёт поезда наверно пойдет быстро поесть
Но ходить туда горожанам на обеде смысла нет
Рядом есть места и по лучше
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