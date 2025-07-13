Re: Почем душа в тарелке? Испытываем на себе рекламные обещания...

Отправлено: - 00:14

Есть столовые где дорого и вкусно-терпимо

Есть столовые где не дорого но и не вкусно-для безвыходных ситуаций



А тут

Дорого и не вкусно

Для столовой это прям два главных минуса

Три раза там был

Брал каждый раз первое,второе и салат

И постояно три раза разочарование во всех позициях

То пересол

То мясо жилистое

То салаты майонезные с перебором

Выпечка суховатая

Кароче так себе прям



Для тех кто с вокзала ждёт поезда наверно пойдет быстро поесть

Но ходить туда горожанам на обеде смысла нет

Рядом есть места и по лучше